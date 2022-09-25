Збірна України після повернення з Вірменії провела перше тренування на полі тренувального центру Краковії, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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У роботі взяли участь 23 футболісти. Сергій Сидорчук, який у матчі з "горцями" отрима другу жовту картку, залишив розташування команди, однак приїде підтримати партнерів у день поєдинку.

Традиційно для відновлювального тренування команда була розділена на дві групи. Дев'ять польових гравців учорашнього стартового складу плюс Олександр Піхальонок, який відіграв другий тайм, провели під керівництвом тренера з фізпідготовки Івана Баштового пробіжку та виконали вправи аеробного характеру. Інша десятка та троє голкіперів провели більш інтенсивне тренування, яке, зокрема, включало в себе квадрат та ігрові серії.

Нагадаємо, вирішальний поєдинок за вихід в еліту Ліги націй між Україною та Шотландією відбудеться у вівторок, 27 вересня. Початок зустрічі о 21:45.

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