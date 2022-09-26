Захисник празької Славії та збірної України поділився думками щодо переможної зустрічі з Вірменією (5:0) та прийдешнього протистояння з Шотландією.

"Після тренування поїдемо в готель, де кожен працюватиме над своїми болячками. Є якась втома, але є 2 дні, тож встигнемо відновитися.

Збірна України провела перше тренування у Кракові перед матчем із Шотландією – один гравець залишив команду

Перший тайм матчу з Вірменією був нервовим, тиснув дуже результат, але в другому таймі вдалося забити й гру було вирішено на нашу користь, тримали все під контролем. У Польщі очікуємо повний стадіон і сильну підтримку наших уболівальників", – заявив Качараба у коментарі УАФ.

"Синьо-жовті" прийматимуть шотландців уже завтра, 27 вересня, на стадіоні МКС Краковія. Україну влаштовує лише перемога задля повернення в еліту Ліги націй.

Довбик кидає Холанду виклик, Україна дивує, нові герої перед матчем року