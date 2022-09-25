Розгромна перемога збірної України над Вірменією стала зірковим часом Артема Довбика, який відзначився дублем у поєдинку Ліги націй. Про виклик Холанду від українського форварда та інші цікавинки з поєдинку дивіться на YouTube-каналі Футбол 24.

На розгром відповіли розгромом! Після резонансного фіаско у Шотландії, національна збірна України ефектно реабілітувалася в очах уболівальників, розтрощивши Вірменію (5:0) у Лізі націй.

Юрій Гаврищак і заступник головного редактора "Футбол 24" Тарас Котів відсипали безліч компліментів нашим футболістам. Але впадати в ейфорію не варто. 27 вересня – головний матч року для команди Петракова. Граємо з тією ж Шотландією. І там потрібна тільки перемога.