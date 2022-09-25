Довбик кидає Холанду виклик, Україна дивує, нові герої перед матчем року
18:24 - Читать на русском
Розгромна перемога збірної України над Вірменією стала зірковим часом Артема Довбика, який відзначився дублем у поєдинку Ліги націй. Про виклик Холанду від українського форварда та інші цікавинки з поєдинку дивіться на YouTube-каналі Футбол 24.
завершено
Олександр Тимчик 22’
Олександр Зубков 57’
Артем Довбик 69’
Данило Ігнатенко 81’
Артем Довбик 84’
22’ Олександр Тимчик
57’ Олександр Зубков
69’ Артем Довбик
81’ Данило Ігнатенко
84’ Артем Довбик
На розгром відповіли розгромом! Після резонансного фіаско у Шотландії, національна збірна України ефектно реабілітувалася в очах уболівальників, розтрощивши Вірменію (5:0) у Лізі націй.
Юрій Гаврищак і заступник головного редактора "Футбол 24" Тарас Котів відсипали безліч компліментів нашим футболістам. Але впадати в ейфорію не варто. 27 вересня – головний матч року для команди Петракова. Граємо з тією ж Шотландією. І там потрібна тільки перемога.
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