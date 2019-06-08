Україна – Сербія: Яремчук забив дебютний гол за національну команду в офіційному матчі

Роман Яремчук відзначився дебютним голом за збірну України у поєдинку проти Сербії.

Нападник національної команди України Роман Яремчук забив гол у ворота збірної Сербії у поєдинку кваліфікації до Євро-2020.

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Це взяття воріт стало дебютним для 23-річного форварда в офіційному матчі у складі збірної України. Цей поєдинок став сьомим для Яремчука за національну команду.

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До слова, збірна України перемогла Сербію з рахунком 5:0. Дублями відзначився Віктор Циганков та Євген Коноплянка, а гол забив Роман Яремчук.