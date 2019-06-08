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Україна – Сербія: Яремчук забив дебютний гол за національну команду в офіційному матчі

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Україна – Сербія: Яремчук забив дебютний гол за національну команду в офіційному матчі
Роман Яремчук та Андрій Шевченко

Роман Яремчук відзначився дебютним голом за збірну України у поєдинку проти Сербії.

26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка
 
26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка

Нападник національної команди України Роман Яремчук забив гол у ворота збірної Сербії у поєдинку кваліфікації до Євро-2020.

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Це взяття воріт стало дебютним для 23-річного форварда в офіційному матчі у складі збірної України. Цей поєдинок став сьомим для Яремчука за національну команду.

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До слова, збірна України перемогла Сербію з рахунком 5:0. Дублями відзначився Віктор Циганков та Євген Коноплянка, а гол забив Роман Яремчук.

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Теги
Євро-2020 Україна - Сербія Україна Україна Відеоновини Роман Яремчук Роман Яремчук
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