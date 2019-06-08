Україна – Сербія: Яремчук забив дебютний гол за національну команду в офіційному матчі

Євро-2020 — 00:37 568
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Україна – Сербія: післяматчева прес-конференція Андрія Шевченка
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Україна – Сербія: онлайн-трансляція матчу кваліфікації до Євро-2020 – як це булоЄвро-2020 — 00:05 27178
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Україна знищила Сербію з космічним рахунком у відборі до Євро-2020 – дублі Циганкова і Коноплянки, дебютний гол ЯремчукаЄвро-2020 — 7 черв 4308
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Реал офіційно оголосив про перехід АзараІспанія — 7 черв 2597
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ЧС-2019 U-20 Колумбія – Україна: тактична перемога Петракова, прекрасні фланги "синьо-жовтих" та крутість СіканаЗбірна України U-21 — 7 черв 12727