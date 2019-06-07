Україна – Сербія: Коноплянка відзначився ювілейним голом за збірну – вінгер не забивав від зими

Вінгер збірної України Євген Коноплянка 4,5 місяця не міг відзначитись у воротах суперника.

Півзахисник збірної України Євген Коноплянка відзначився голом у воротах Сербії у поєдинку 3-го туру кваліфікації до Євро-2020.

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Це взяття воріт стало першим для 29-річного вінгера за 4,5 місяця. Востаннє Коноплянка забивав у матчі 19 туру чемпіонату Німеччини Герта – Шальке, це відбулось 25-го січня цього року. Крім того, українець забив свій 20-й гол за національну команду. Вінгер лише третій, хто подолав цю позначку.

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До слова, станом на 60-у хвилину поєдинку збірна України перемагає Сербію з рахунком 3:0. Дублем відзначився Віктор Циганков та голом Євген Коноплянка.