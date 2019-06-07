toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
УКРАЇНА - СЕРБІЯ КОЛУМБІЯ U-20 - УКРАЇНА U-20 ЄВРО-2020 ТРАНСФЕРИ

Україна – Сербія: Коноплянка відзначився ювілейним голом за збірну – вінгер не забивав від зими

7 червня 23:18 716 Читать на русском
Україна – Сербія: Коноплянка відзначився ювілейним голом за збірну – вінгер не забивав від зими
Євген Коноплянка / Соцмережі

Вінгер збірної України Євген Коноплянка 4,5 місяця не міг відзначитись у воротах суперника.

26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка
 
26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка

Півзахисник збірної України Євген Коноплянка відзначився голом у воротах Сербії у поєдинку 3-го туру кваліфікації до Євро-2020.

Україна – Сербія: вболівальники господарів вивісили плакат "Ні натуралізації"

Це взяття воріт стало першим для 29-річного вінгера за 4,5 місяця. Востаннє Коноплянка забивав у матчі 19 туру чемпіонату Німеччини Герта – Шальке, це відбулось 25-го січня цього року. Крім того, українець забив свій 20-й гол за національну команду. Вінгер лише третій, хто подолав цю позначку.

Україна – Сербія: онлайн-трансляція матчу кваліфікації до Євро-2020

До слова, станом на 60-у хвилину поєдинку збірна України перемагає Сербію з рахунком 3:0. Дублем відзначився Віктор Циганков та голом Євген Коноплянка.

blog_ava
Колумбія U-20 – Україна U-20: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу ЧС-2019 – як це було
7 червня
10745
Теги
Україна - Сербія Євро-2020 Україна Україна Євген Коноплянка Євген Коноплянка
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Реал офіційно оголосив про перехід Азара
    Іспанія — 7 черв2597 Реал офіційно оголосив про перехід Азара
18
год
:
1
хв
Волинь
19:00
Карпати
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук