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Україна – Сербія: стартові склади та онлайн-трансляція матчу кваліфікації до Євро-2020

21:35 12880 Читать на русском
Україна – Сербія: стартові склади та онлайн-трансляція матчу кваліфікації до Євро-2020
Україна – Сербія: онлайн-трансляція матчу кваліфікації до Євро-2020

Збірна України зустрічається з Сербією в рамках відбору до Євро-2020. Стартові склади та лінк на онлайн-трансляцію шукайте в цій новині на "Футбол 24".

 

Матч, як і онлайн-трансляція Україна – Сербія на "Футбол 24", стартує о 21:45. Суперники поміряються силами на переповненій Арені Львів. У "культурній столиці" збірна ще не програла жодного разу.

Україна – Сербія: де дивитися матч відбору до Євро-2020

"Синьо-жовті" прекрасно розпочали відбір до Євро-2020 – 4 очки та лідерство у групі після двох стартових виїзних матчів з Португалією та Люксембургом. Сербія провела лише один поєдинок кваліфікації, розписавши нічию з португальцями.

Домашня поразка від сербів буде катастрофою для України, нічия – не надто приємним підсумком. У таких умовах сьогодні граємо виключно на перемогу.

Стартові склади команд:

Україна: Пятов – Караваєв, Кривцов, Матвієнко, Миколенко – Степаненко – Циганков, Маліновський, Зінченко, Коноплянка – Яремчук.

Запасні: Паньків, Лунін, Бутко, Соболь, Бурда, Безус, Кравець, Бєсєдін, Пластун, Швед, Шепелєв, Коваленко.

Сербія: Дмітровіч – Міленковіч, Спаїч, Коларов – Гачіновіч, Льяїч, Максімовіч, Костіч – Тадіч, – Йовіч, Прійович.

Запасні: Райковіч, Васільєвіч, Рукавіна, Мілетіч, Жівковіч, А.Мітровіч, С.Мітровіч, Катай, Фейса, Радоньїч, Лукіч, Лазовіч.

Україна – Сербія: анонс матчу кваліфікації до Євро-2020

blog_ava
Україна – Сербія: гостьові вболівальники не будуть присутні на матчі
12:23
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Теги
Євро-2020 Сербія Сербія Україна - Сербія Україна Україна Збірна України Головне
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