Украина – Сербия: Яремчук забил дебютный гол за национальную команду в официальном матче

Евро-2020 — 00:38 306
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Украина – Сербия: послематчевая пресс-конференция Андрея Шевченко
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Украина – Сербия: онлайн-трансляция матча квалификации к Евро-2020 – как это былоСборная Украины — 00:05 14159
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Украина разбила Сербию с космическим счетом в отборе к Евро-2020 – дубли Цыганкова и Коноплянки, дебютный гол ЯремчукаСборная Украины — 7 июнь 1219
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Реал официально объявил о переходе АзараИспания — 7 июнь 427
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"Так творится футбольная история независимой Украины!" Яркая реакция сети на выход сборной U-20 в полуфинал ЧМ-2019Сборная Украины — 7 июнь 446