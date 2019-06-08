toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
УКРАИНА - СЕРБИЯ КОЛУМБИЯ U-20 - УКРАИНА U-20 ЕВРО-2020 ТРАНСФЕРЫ

Украина – Сербия: Яремчук забил дебютный гол за национальную команду в официальном матче

00:00 60 Читати українською
Украина – Сербия: Яремчук забил дебютный гол за национальную команду в официальном матче
Роман Яремчук и Андрей Шевченко

Роман Яремчук отличился дебютным голом за сборную Украины в поединке против Сербии.

26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка
 
26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка

Нападающий национальной команды Украины Роман Яремчук забил гол в ворота сборной Сербии в поединке квалификации к Евро-2020.

Украина – Сербия: Коноплянка отметился юбилейным голом за сборную – вингер не забивал от зимы

Это взятие ворот стало дебютным для 23-летнего форварда в официальном матче в составе сборной Украины. Этот поединок стал седьмым для Яремчука за национальную команду.

Украина – Сербия: онлайн-трансляция матча квалификации к Евро-2020

К слову, сборная Украины победила Сербию со счетом 5:0. Дублями отличился Виктор Цыганков и Евгений Коноплянка, а гол забил Роман Яремчук.

blog_ava
Украина – Сербия: анонс матча квалификации к Евро-2020
7 июня
2977
Теги
Украина Украина Евро-2020 Украина - Сербия Роман Яремчук Роман Яремчук Видеоновости
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
17
час
:
23
мин
Волынь
19:00
Карпаты
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук