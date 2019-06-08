Украина – Сербия: Яремчук забил дебютный гол за национальную команду в официальном матче

Роман Яремчук отличился дебютным голом за сборную Украины в поединке против Сербии.

Нападающий национальной команды Украины Роман Яремчук забил гол в ворота сборной Сербии в поединке квалификации к Евро-2020.

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Это взятие ворот стало дебютным для 23-летнего форварда в официальном матче в составе сборной Украины. Этот поединок стал седьмым для Яремчука за национальную команду.

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К слову, сборная Украины победила Сербию со счетом 5:0. Дублями отличился Виктор Цыганков и Евгений Коноплянка, а гол забил Роман Яремчук.