Президент Ассоциации футзала Украины Сергей Владыко рассказал об организационной подготовке к матчу с россиянами на чемпионате Европы 2022 года.

"Утром было совещание с представителями УЕФА. Были сделаны некоторые шаги в направлении дополнительных мер безопасности. Правда, говорить о них публично мы не можем, потому что это внутренняя информация.

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Есть моменты, которые болельщики не будут видеть, и им не стоит об этом знать. Не хочется, чтобы эта информация попала в руки российских болельщиков, если они приедут в Амстердам", – цитирует Владыка Meta-ratings .

Заметим, что полуфинал Евро-2022 по футзалу Украина – Россия состоится уже сегодня, 4 февраля. Начало поединка – в 18:00 по киевскому времени.

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