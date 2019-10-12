Україна – Португалія: "жовто-сині" прибули до Києва на матч відбору до Євро-2020

Збірна України прилетіла до Києва та продовжує підготовку до матчу кваліфікації до Євро-2020.

Гравці разом із тренерським штабом вилетіли з Харкова о 17:30 до Києва і вже через 45 хвилин прибули до столиці, інформує прес-служба УАФ.

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Збірна України зупинилась в отелі "Опера". Завершальні приготування до вирішального матчу з Португалією відбудуться завтра: теоретичні заняття – упродовж дня, а практичні – о 19:00 на НСК Олімпійський.

Нагадаємо, збірна України перемогла Литву (2:0) і зустрінеться з Португалією 14 жовтня, початок о 21:45. Додамо, що "жовто-сині" мають в активі 16 очок, португальці з 11 пунктами посідають другу сходинку.

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