Украина – Португалия: "желто-синие" прибыли в Киев на матч отбора к Евро-2020

Сборная Украины прилетела в Киев и продолжает подготовку к матчу квалификации к Евро-2020.

Игроки вместе с тренерским штабом вылетели из Харькова в 17:30 в Киев и уже через 45 минут прибыли в столицу, сообщает пресс-служба УАФ.

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Сборная Украины остановилась в отеле "Опера". Заключительные приготовления к решающему матчу с Португалией состоятся завтра: теоретические занятия – в течение дня, а практические – в 19:00 на НСК Олимпийский.

Напомним, сборная Украины победила Литву (2:0) и встретится с Португалией 14 октября, начало в 21:45. Добавим, что "желто-синие" имеют в активе 16 очков, португальцы с 11 пунктами занимают второе место.

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