Україна – Португалія: УАФ анулювала майже 3 тисячі квитків

УАФ веде активну боротьбу зі спекулянтами і вже анулювала майже 3 тисячі квитків на матч відбіркового циклу Євро-2020 між Україною та Португалією.

УАФ на своєму офіційному сайті повідомила про анулювання 2748 квитків на матч Україна – Португалія у рамках боротьби з перекупниками. Усі вони передані у вільний продаж на ticketsbox.

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Те, що квитки належали перекупникам, підтверджує невідповідність зазначених особистих даних (ім'я, прізвище). Також УАФ наголосила, що перепродаж квитків заборонений у будь-якому форматі.

Також ticketsbox створить спеціальний кризовий центр для людей, які придбали квитки у перекупників, який працюватиме на території НСК Олімпійський з 12 по 14 жовтня. При собі треба мати посвідчення особи та куплений квиток.

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