Шахтар – Динамо Загреб: стартував продаж квитків на матч Ліги чемпіонів

Донецький Шахтар розпочав продаж квитків на матч 3 туру групового етапу Ліги чемпіонів 2019/20 проти Динамо Загреб.

Шахтар на своєму офіційному сайті повідомив про початок продажу квитків на матч 3 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти загребського Динамо.

"Валідольна розв’язка": чому Шахтар залишається з проблемами, Штілера – у чемпіонат області і трохи Маліновського

Мінімальна ціна квитка – 100 гривень, найдорожча перепустка коштує 7 тисяч гривень. Матч відбудеться 22 жовтня на ОСК Металіст. Їх можна придбати у касах стадіону і онлайн.

Шахтар та Динамо Загреб після двох турів мають в активі по 3 очки. Обидві команди перемогли Аталанту та програли Манчестер Сіті.

Навіть Бобан "врізав" копу: як ультрас Динамо Загреб змінили історію Хорватії та підтримують Україну