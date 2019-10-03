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Шахтар – Динамо Загреб: стартував продаж квитків на матч Ліги чемпіонів

12:01 280 Читать на русском
Шахтар – Динамо Загреб: стартував продаж квитків на матч Ліги чемпіонів
Динамо Загреб / ФК Динамо Загреб

Донецький Шахтар розпочав продаж квитків на матч 3 туру групового етапу Ліги чемпіонів 2019/20 проти Динамо Загреб.

 

Шахтар на своєму офіційному сайті повідомив про початок продажу квитків на матч 3 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти загребського Динамо.

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Мінімальна ціна квитка – 100 гривень, найдорожча перепустка коштує 7 тисяч гривень. Матч відбудеться 22 жовтня на ОСК Металіст. Їх можна придбати у касах стадіону і онлайн.

Шахтар та Динамо Загреб після двох турів мають в активі по 3 очки. Обидві команди перемогли Аталанту та програли Манчестер Сіті.

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