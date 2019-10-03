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Украина – Португалия: УАФ аннулировала почти 3 тысячи билетов

12:29 148 Читати українською
Украина – Португалия: УАФ аннулировала почти 3 тысячи билетов
Криштиану Роналду / Федерация футбола Португалии

УАФ ведет активную борьбу со спекулянтами и уже аннулировала почти 3 тысячи билетов на матч отборочного цикла Евро-2020 между Украиной и Португалией.

 

УАФ на своем официальном сайте сообщила об аннулировании 2748 билетов на матч Украина – Португалия в рамках борьбы с перекупщиками. Все они переданы в свободную продажу на ticketsbox.

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То, что билеты принадлежали перекупщикам, подтверждает несоответствие указанных личных данных (имя, фамилия). Также УАФ подчеркнула, что перепродажа билетов запрещена в любом формате.

Также ticketsbox создаст специальный кризисный центр для людей, которые приобрели билеты у перекупщиков, который будет работать на территории НСК Олимпийский с 12 по 14 октября. При себе нужно иметь удостоверение личности и купленный билет.

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