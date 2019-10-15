Украина – Португалия: Роналду разочарован поражением, поностальгировал по Киеву и прокомментировал юбилейный гол

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал поражение от Украины в матче отбора на Евро-2020.

"700-й гол? Это прекрасный момент в моей карьере, но он оказался горьким, мы не победили. Я думаю, мы должны гордиться тем, что провели замечательную игру. Спасибо всем, Богу, партнерам и тренерам, которые помогли мне стать тем, кем я стал. Не каждый может похвастаться подобным достижением. Однако, повторюсь, мне жаль, что мы не выиграли.

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Сколько у меня рекордов? Я не знаю, я просто наслаждаюсь моментом и футболом. Еще раз спасибо всем тем, кто помог мне достичь этой впечатляющей отметки. Последний раз, когда я играл в Киеве, то выиграл Лигу чемпионов – это был прекрасный момент, но он, к сожалению, уже в прошлом. Сегодня мы играли хорошо, но не сумели добиться положительного результата. Мы все сделали, и у нас было много моментов, чтобы забить. Я не ищу рекорды, они сами находят меня. Я не одержим ими, все происходит само собой", – рассказал Роналду в комментарии Футбол 24.

Напомним, гол в ворота сборной Украины стал для Роналду 700-м в карьере.

Владимир Лесько, Футбол 24

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