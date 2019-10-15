Україна – Португалія: 16-річна кохана зірки піренейців відповіла на критику гравця у соцмережах, викривши їхні стосунки

Нападник збірної португалії Жоау Феліш зазнав критики з боку уболівальників після матчу кваліфікації на Євро-2020 між збірними України та Португалії.

Феліш з'явився на полі НСК Олімпійський, коли його команда вже поступалася у два м'ячі. Однак Жоау не зумів стати для "селесау" рятівником, у кількох ігрових епізодах зігравши не дуже вдало.

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Фанати накинулися з критикою на гравця, за якого влітку мадридський Атлетіко заплатив 120 млн євро. Річ у тім, що у національній команді 19-річному футболісту не вдається демонструвати гру такого ж рівня, як і у клубі.

Дівчина Феліша після гри з Україною вирішила не миритися з такою несправедливістю і написала твіт на підтримку свого коханого: "Так багато слів, ніби у вас завжди все виходить вдало". Невдовзі запис був видалений.

Додамо, що Феліш підтримує зв'язок з юною 16-річною акторкою Маргарідою Корсейру ще з часу своїх виступів у Бенфіці. Пара намагається тримати свою стосунки у секреті, але іноді зробити це дуже важко.

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