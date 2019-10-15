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Україна – Португалія: 16-річна кохана зірки піренейців відповіла на критику гравця у соцмережах, викривши їхні стосунки

15:08 988 Читать на русском
Україна – Португалія: 16-річна кохана зірки піренейців відповіла на критику гравця у соцмережах, викривши їхні стосунки
Жоау Феліш та Маргаріда Корсейру / соцмережі

Нападник збірної португалії Жоау Феліш зазнав критики з боку уболівальників після матчу кваліфікації на Євро-2020 між збірними України та Португалії.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Кріштіану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Кріштіану Роналду

Феліш з'явився на полі НСК Олімпійський, коли його команда вже поступалася у два м'ячі. Однак Жоау не зумів стати для "селесау" рятівником, у кількох ігрових епізодах зігравши не дуже вдало.

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Фанати накинулися з критикою на гравця, за якого влітку мадридський Атлетіко заплатив 120 млн євро. Річ у тім, що у національній команді 19-річному футболісту не вдається демонструвати гру такого ж рівня, як і у клубі.

Дівчина Феліша після гри з Україною вирішила не миритися з такою несправедливістю і написала твіт на підтримку свого коханого: "Так багато слів, ніби у вас завжди все виходить вдало". Невдовзі запис був видалений.

Додамо, що Феліш підтримує зв'язок з юною 16-річною акторкою Маргарідою Корсейру ще з часу своїх виступів у Бенфіці. Пара намагається тримати свою стосунки у секреті, але іноді зробити це дуже важко.

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Теги
Євро-2020 Португалія Португалія Україна - Португалія Жоау Феліш Жоау Феліш
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