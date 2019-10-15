toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
УКРАИНА - ПОРТУГАЛИЯ СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЕВРО-2020

Украина – Португалия: 16-летняя любимая звезды пиренейцев ответила на критику игрока в соцсетях, разоблачив их отношения

15:15 64 Читати українською
Украина – Португалия: 16-летняя любимая звезды пиренейцев ответила на критику игрока в соцсетях, разоблачив их отношения
Жоау Фелиш и Маргарида Корсейру / соцсети

Нападающий сборной португалии Жоау Фелиш подвергся критике со стороны болельщиков после матча квалификации на Евро-2020 между сборными Украины и Португалии.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Криштиану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Криштиану Роналду

Фелиш появился на поле НСК Олимпийский, когда его команда уже уступала в два мяча. Однако Жоау не сумел стать для "селесау" спасителем, в нескольких игровых эпизодах сыграв не очень удачно.

Малиновский: Роналду уже дважды не смог меня обыграть, а Пепе – четыре раза

Фанаты набросились с критикой на игрока, за которого летом мадридский Атлетико заплатил 120 млн евро. Дело в том, что в национальной команде 19-летнему футболисту не удается демонстрировать игру того же уровня, что и в клубе.

Девушка Фелиша после игры с Украиной решила не мириться с такой несправедливостью и написала твит в поддержку своего любимого: "Так много слов, как будто у вас всегда все получается удачно". Вскоре запись была удалена.

Добавим, что Фелиш поддерживает связь с юной 16-летней актрисой Маргаридой Корсейру еще со времени своих выступлений в Бенфике. Пара пытается держать свою отношения в секрете, но иногда сделать это очень трудно.

Шевченко "виноват" во всех победах, или Кто злорадствует над триумфом Украины: реакция соцсетей на матч с Португалией

blog_ava
Зинченко заявил, что Роналду "заставил" арбитра назначить пенальти в ворота сборной Украины
00:29
1684
Теги
Португалия Португалия Евро-2020 Жоау Фелиш Жоау Фелиш Украина - Португалия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
17
мин
Швейцария
21:45
Ирландия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук