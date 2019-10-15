Украина – Португалия: 16-летняя любимая звезды пиренейцев ответила на критику игрока в соцсетях, разоблачив их отношения

Нападающий сборной португалии Жоау Фелиш подвергся критике со стороны болельщиков после матча квалификации на Евро-2020 между сборными Украины и Португалии.

Фелиш появился на поле НСК Олимпийский, когда его команда уже уступала в два мяча. Однако Жоау не сумел стать для "селесау" спасителем, в нескольких игровых эпизодах сыграв не очень удачно.

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Фанаты набросились с критикой на игрока, за которого летом мадридский Атлетико заплатил 120 млн евро. Дело в том, что в национальной команде 19-летнему футболисту не удается демонстрировать игру того же уровня, что и в клубе.

Девушка Фелиша после игры с Украиной решила не мириться с такой несправедливостью и написала твит в поддержку своего любимого: "Так много слов, как будто у вас всегда все получается удачно". Вскоре запись была удалена.

Добавим, что Фелиш поддерживает связь с юной 16-летней актрисой Маргаридой Корсейру еще со времени своих выступлений в Бенфике. Пара пытается держать свою отношения в секрете, но иногда сделать это очень трудно.

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