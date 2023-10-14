Статистичні портали назвали своїх героїв поєдинку відбору Євро-2024 між українцями та македонцями.

Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков став найкращим гравцем зустрічі з Північною Македонією за версією WhoScored, отримавши 8,2 бали з 10 можливих. Серед найближчих переслідувачів – голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін (7,8) та захисник Шахтаря Микола Матвієнко (7,6).

Україна – Північна Македонія – 2:0 – відео голів і шедевру Караваєва

Портал SofaScore був солідарний з такими оцінками, поставивши Судакову 8,1 бала, а Трубіну та Матвієнку по 8 та 7,6 відповідно.

Найгіршими серед українців за версією WhoScored стали одразу троє гравців – Михайло Мудрик, Артем Довбик та Олександр Зубков (всі – 6,4). Натомість SofaScore обмежився лише одним "невдахою", яким став Мудрик.

До слова, найкращим серед македонців став хавбек Наполі Еліф Ельмас (по 7,7 від обох), а найгіршим – голкіпер Райо Вальєкано Столе Дімітрієвскі (5,3 та 6,2 відповідно).

Нагадаємо, збірна України після перемоги над Північною Македонією набрала 10 очок і піднялась на другу сходинку турнірної таблиці групи С.

Україна здолала Північну Македонію у матчі відбору Євро-2024 – 2 божевільні голи, подвиги Трубіна, втрата легіонера