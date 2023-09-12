Україна – Північна Македонія: стало відомо, де відбудеться поєдинок кваліфікації Євро-2024
"Синьо-жовті" визначились з локацією для проведення гри з північномакедонцями.
Свій наступний домашній поєдинок збірна України проведе проти Північної Македонії. Гра запланована на 14 жовтня. За інформацію видання Champion, зустріч відбудеться у столиці Чехії – Празі.
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Зазначається, що скоріше за все матч відбудеться на Фортуна Арені – домашньому стадіоні Славії.
Нагадаємо, раніше президент празького клубу Ярослав Тврдік повідомляв, що Славія готова безкоштовно організувати цей матч. Стадіон розрахований на 20232 посадкових місця і є найбільшим в країні. За інформацією чеських ЗМІ, Славія візьме на себе також витрати по перебуванню збірної України у Празі.
До слова, перший матч між Україною та Північною Македонією завершився вольовою перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 3:2.