"Синьо-жовті" визначились з локацією для проведення гри з північномакедонцями.

Свій наступний домашній поєдинок збірна України проведе проти Північної Македонії. Гра запланована на 14 жовтня. За інформацію видання Champion, зустріч відбудеться у столиці Чехії – Празі.

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Зазначається, що скоріше за все матч відбудеться на Фортуна Арені – домашньому стадіоні Славії.

Нагадаємо, раніше президент празького клубу Ярослав Тврдік повідомляв, що Славія готова безкоштовно організувати цей матч. Стадіон розрахований на 20232 посадкових місця і є найбільшим в країні. За інформацією чеських ЗМІ, Славія візьме на себе також витрати по перебуванню збірної України у Празі.

До слова, перший матч між Україною та Північною Македонією завершився вольовою перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 3:2.

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