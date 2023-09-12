"Синьо-жовті" за своїм фінансовим потенціалом опинились у серйозній компанії.

Статистичний портал Transfermarkt оновив вартість національних збірних – згідно зі свіжим перерахунком збірна України потрапила у двадцятку найдорожчих команд світу.

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Підопічні Сергія Реброва були оцінені у 293,7 млн євро і посіли у рейтингу 19-ту сходинку.

Найдорожчою ж командою став нещодавній суперник "синьо-жовтих" – збірна Англії, яка "заважила" 1, 24 мільярди євро. Італія, з якою українці зустрінуться вже сьогодні, 12 вересня, йде у переліку сьомою (786 млн євро).

Топ-10 найдорожчих національних збірних світу виглядає наступним чином:

1. Англія – 1,24 млрд євро;

2. Франція – 1, 17 млрд євро;

3. Португалія – 979 млн;

4. Бразилія – 943 млн;

5. Аргентина – 836 млн;

6. Італія – 786 млн;

7. Іспанія – 777 млн;

8. Німеччина – 706 млн;

9. Нідерланди – 614 млн;

10. Бельгія – 423 млн;

Нагадаємо, перед матчем з Італією збірна України йде у турнірній таблиці групи С другою, набравши 7 очок.

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