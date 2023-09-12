"Сине-желтые" определились с локацией для проведения игры с северомакедонцами.

Свой следующий домашний поединок сборная Украины проведет против Северной Македонии. Игра запланирована на 14 октября. По информации издания Champion, встреча состоится в столице Чехии – Праге.

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Отмечается, что скорее всего матч состоится на Фортуна Арене – домашнем стадионе Славии.

Напомним, ранее президент пражского клуба Ярослав Тврдик сообщал, что Славия готова бесплатно организовать этот матч. Стадион рассчитан на 20232 посадочных места и является крупнейшим в стране. По информации чешских СМИ, Славия возьмет на себя также расходы по пребыванию сборной Украины в Праге.

К слову, первый матч между Украиной и Северной Македонией завершился волевой победой "сине-желтых" со счетом 3:2.

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