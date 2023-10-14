Під час матчу Україна – Північна Македонія фанати провели акцію, щоб нагадати про злочини Росії.

Збірна України здобула перемогу над Північною Македонією в сьомому турі відбору до Євро-2024 з рахунком 2:0. Голи у свій актив записали Судаков та Караваєв.

Україна – Північна Македонія – 2:0 – відео голів і огляд матчу з шедевром Караваєва

На 54-й хвилині гри українські та чеські вболівальники влаштували акцію та підняли банери з цифрою 54, що символізує єдність двох народів перед російським терором. Організував флешмоб Микола Васильков.

"54 – символічна цифра, стільки років минуло між агресією СРСР до Чехословаччини та агресією Росії до України. Півстоліття, а ворог досі не покараний. 54, це повага до Чехії, символ єдності наших народів", – написав журналіст у своєму інстаграмі.

Нагадаємо, що наступний матч збірна України проведе проти Мальти. Зустріч запланована на 17 жовтня.

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