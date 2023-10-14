Во время матча Украина – Северная Македония фанаты провели акцию, чтобы напомнить о преступлениях России.

Сборная Украины одержала победу над Северной Македонией в седьмом туре отбора на Евро-2024 со счетом 2:0. Голы в свой актив записали Судаков и Караваев.

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На 54-й минуте игры украинские и чешские болельщики устроили акцию и подняли баннеры с цифрой 54, что символизирует единство двух народов перед российским террором. Организовал флешмоб Николай Васильков.

"54 – символическая цифра, столько лет прошло между агрессией СССР в Чехословакии и агрессией России в Украину. Полвека, а враг до сих пор не наказан. 54, это уважение к Чехии, символ единства наших народов", – написал журналист в своем инстаграмме.

Напомним, что следующий матч сборная Украины проведет против Мальты. Встреча намечена на 17 октября.

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