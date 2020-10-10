"Спершу хочу підтримати збірну України після матчу з Францією (1:7). Те, що сталося, насправді може статися з будь-якою командою, в будь-якій ситуації та в будь-який момент. Нічого катастрофічного не відбулося. Французи забили все, що тільки могли. Буває.

Україна – Німеччина: Шевченко оголосив офіційну заявку на поєдинок Ліги націй

Для наших молодих гравців це дуже хороший урок на старті кар’єри. Цей матч дасть розуміння, куди потрібно рухатися та як розвиватися. Я підтримую Шевченка, який наважився на такий крок. Будь-який інший тренер влаштовував би істерики, вимагаючи скасувати зустріч. Однак Андрій Миколайович не побоявся і довірив місце у складі молодим виконавцям. За одного битого – двох небитих дають. Повірте мені, українські футболісти за вечір у Франції виросли дуже сильно.

З німцями буде зовсім інша історія. Це вже більша відповідальність, досвідченіший склад вийде. Було помітно, що Шевченко поберіг деяких гравців. Щоправда, центр захисту пріснуватий. Та нічого, розберемося, старші футболісти допоможуть молодшим.

Нагадаю, що Україна ніколи не програвала вдома Німеччині. Тричі були нічиї – 0:0, 1:1 і 3:3. Я вважаю, що українці не залишать поле без забитого м’яча. Ризикну припусти, що знову буде нічия. Я вірю в позитивний підсумок. Окрім того, прогнозую, що обидві команди заб’ють", – сказав Циганик у коментарі виданню РБ.

Нагадаємо, поєдинок збірної України проти Німеччини відбудеться у Києві вже сьогодні, 10 жовтня. Початок зустрічі о 21:45.

Україна – Німеччина: анонс матчу Ліги націй УЄФА