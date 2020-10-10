"Сначала хочу поддержать сборную Украины после матча с Францией (1:7). То, что произошло, на самом деле может произойти с любой командой, в любой ситуации и в любой момент. Ничего катастрофического не случилось. Французы забили все, что только могли. Бывает.

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Для наших молодых игроков это очень хороший урок на старте карьеры. Этот матч даст понимание, куда нужно двигаться и как развиваться. Я поддерживаю Шевченко, который осмелился на такой шаг. Любой другой тренер устраивал бы истерики, требуя отменить встречу. Однако Андрей Николаевич не побоялся и доверил место в составе молодым исполнителям. За одного битого – двух небитых дают. Поверьте мне, украинские футболисты за вечер во Франции выросли очень сильно.

С немцами будет совсем другая история. Это уже большая ответственность, более опытный состав выйдет. Было заметно, что Шевченко поберег некоторых игроков. Правда, центр защиты пресноват. Но ничего, разберемся, старшие футболисты помогут младшим.

Напомню, что Украина никогда не проигрывала дома Германии. Трижды были ничьи – 0:0, 1:1 и 3:3. Считаю, что украинцы не оставят поле без забитого мяча. Думаю, что снова будет ничья. Я верю в положительный результат. Кроме того, прогнозирую, что обе команды забьют", – сказал Цыганык в комментарии изданию РБ.

Напомним, поединок сборной Украины против Германии состоится в Киеве уже сегодня, 10 октября. Начало встречи в 21:45.

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