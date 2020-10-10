Головний тренер збірної України визначився із гравцями, що візьмуть участь у матчі з німцями.

Андрій Шевченко вніс до офіційної заявки на поєдинок проти Німеччини 23 гравці.

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Зазначимо, що з тих футболістів, які зараз перебувають у таборі національної команди, до заявки на гру не потрапили Роман Безус та Валерій Бондар, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Весь список збірної виглядає наступним чином:

Воротарі: 1. Георгій Бущан, 12. Микита Шевченко, 23. Дмитро Різник.

Захисники: 2. Едуард Соболь, 3. Ігор Пластун, 4. Ілля Забарний, 6. Євген Чеберко, 13. Юхим Конопля, 16. Віталій Миколенко, 18. Богдан Михайліченко, 21. Олександр Караваєв.

Півзахисники: 5. Сергій Сидорчук, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 10. Микола Шапаренко, 11. Марлос, 14. Ігор Харатін, 15. Віктор Циганков, 17. Володимир Шепелєв, 19. Євген Макаренко, 20. Віктор Коваленко, 22. Олександр Зубков.

Нападник: 9. Роман Яремчук.

Нагадаємо, поєдинок збірної України проти Німеччини відбудеться у Києві вже сьогодні, 10 жовтня. Початок зустрічі о 21:45.

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