Тільки ледачий не критикував збірну України за останні два матчі. Дійсно, програти з рахунком 1:7 у Парижі після 0:4 у Мадриді – це принизливо, однак у нашому випадку не все так просто. В Іспанії "жовто-сині" згоріли через розіграш у короткий пас та відсутність реакції на високий персональний пресинг суперника, а у Франції історія повторилася – але тепер у нас не було більшої частини основного складу. Саме тому не можна однозначно сказати, що тренерський штаб не зробив висновків – просто сенсу стояти в автобусі таким складом проти "Ле Бльо" не було. Тим паче, коли мова про товариську зустріч перед двома топ-матчами за чотири дні.

Україна – Німеччина: прогноз на матч Ліги націй

Україна – Німеччина: де дивитись матч Ліги націй

Перед Німеччиною нічого особливо не змінилося. Матчі Ліги націй, так чи інакше, не є важливими з турнірної точки зору – для України престижно просто залишитись в еліті, а для цього достатньо ще раз прибити Швейцарію. Кадрове становище збірної не стало набагато кращим – так, додалися Марлос, Бондар, Коваленко та два голкіпери, але тільки перший з цього списку був основним в Андрія Шевченка. Сподіватися на позитивний результат проти Бундестім за такого розкладу важко – автобус і контратаки можуть створити німцям проблеми, але навряд чи здатні намертво зупинити машину Йогі Льова.

Втім, дати хоча б гідний бій гранду для нас важливо з моральної точки зору. По-перше, на трибунах НСК Олімпійський будуть вболівальники, а по-друге – потрібен хоч якийсь позитив після 1:11 у попередніх двох матчах. Футболісти страждають через такі поразки сильніше, ніж фанати, тож на німців всі повинні вийти з надзвичайним бажанням. Втім, його буде замало без зміни тактики на більш оборонну, в яку Андрій Миколайович ніколи не грав – і не факт, що він захоче змінюватись у нинішніх умовах. Звісно, його критикують за купу поразок топам, але ще жодного разу Шева не продемонстрував реакції на критику у ЗМІ.

Збірна Німеччини тим часом перебуває під серйозним тиском спільноти. У перших двох турах підопічні Йоахіма Льова розписали дві нічиї (проти Іспанії та Швейцарії), а в товариській зустрічі вони влаштували перестрілку з Туреччиною – 3:3. Фанатів Бундестім мало цікавить той факт, що перемога над турками та іспанцями була втрачена на останніх секундах, вони не думають про експериментальність складу, невисоку важливість матчів та непоганий футбол – для них важлива відсутність перемог та третє місце у групі Ліги націй.

Втім, критика викликана не тільки цими невдачами. Німеччина після ЧС-2018 почала різке омолодження та пошук нового стилю, тож не була стабільною в принципі. Бундестім громила тільки карликів на кшталт Естонії, але коли справа доходила до сильних команд, починалися проблеми – 2:2 з Аргентиною, 1:1 з Сербією, 0:3, 2:2 та 4:2 з Нідерландами стали тлом, на якому 3:3 з Туреччиною здаються катастрофою.

Німці весело грають самі й дають грати своїм суперникам, нервуючи власних фанатів. Втім, для Бундестім взагалі-то давно стало притаманним халатне ставлення до матчів, які нічого не вирішують – тут можна згадати і легендарні 4:4 зі Швецією, і 3:3 проти України на НСК "Олімпійський".

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Словом, проти Німеччини можна грати, якщо в тебе є нормальний склад та певний кураж. Втім, історія історією, а факти фактами – останні матчі німці не виграли випадково. Так, вони не були стабільними протягом усіх 90 хвилин, але діяли досить грамотно з тактичної точки зору. Про майстерність виконавців нагадувати не варто – помилки ці футболісти не вибачають, хоча той же Жиру забивав нам у дев'ятку при правильній грі Миколенка. Коли є клас, можна не дивитися на розумне розташування захисників.

Кадрова ситуація

Самоізоляція Шахтаря болісно вдарила по нашій обороні та атаці – збірна України не може розраховувати на Пятова, Степаненка, Матвієнка, Кривцова та Мораєса. COVID-19 підхопили Лунін і Паньків, і лише Коноплянці, Буяльському та Зінченку пощастило отримати травми, а не вірус. Марлос, Коваленко та Бондар зуміли його уникнути, приєднавшись до табору національної команди, але цього підсилення замало.

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Очевидно, що в цьому матчі буде проведена ротація. Андрій Шевченко публічно гарантував час Сидорчуку та Караваєву, та і випробувати Пластуна з Соболем в основі не завадило б. Загалом прогнозується дещо сильніший склад, ніж у Парижі, але це все одно не основа.

Німцям не допоможуть травмовані Сердар і Сане, а Хенрікс, Шульц, Штарк, Амірі та Дауд вже покинули табір німецької збірної. Втім, у заявку потрапив Кроос – він тільки-но відновився від пошкодження, хоча Реал обіцяв поставити його на ноги на середину жовтня. Можливо, сьогодні Тоні і не вийде в основі.

Орієнтовні склади на матч Україна – Німеччина

Україна: Шевченко – Караваєв, Пластун, Миколенко, Соболь – Сидорчук, Маліновський – Ярмоленко, Марлос, Циганков – Яремчук

Німеччина: Нойер – Джан, Зюле, Рюдігер – Клостерманн, Брандт, Кімміх, Гозенс – Дракслер, Гнабрі, Вернер

Прогноз "Футбол 24" – 1:3

Україна повинна нарешті зібратися і дати бій німцям, попри усі свої кадрові та тактичні проблеми. Тим паче, що склад хоч трішки, але посилився основними виконавцями, а Німеччина далеко не ідеальна. Навіть у Франції наша команда зуміла забити хороший гол – і могла забити ще, в той час як німці пропускають регулярно від усіх суперників.

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Втім, підопічним Йоахіма Льова занадто потрібен результат. Німці точно виставлять максимально схожий на основу склад і будуть грати на перемогу по-дорослому, без поблажок – а ми програли напіврезерву французам, хоча ті навіть не напружувались. Прямо зараз Україні важко тягатися за результат з вмотивованою Німеччиною, але дати гідний бій наші хлопці зобов'язані.

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