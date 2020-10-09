Керманич збірної України Андрій Шевченко напередодні матчу 3-го туру Ліги націй УЄФА проти німецької команди відповість на запитання журналістів. Посилання на онлайн-трансляцію прес-конференції – у цій новині.

Спілкування головного тренера "синьо-жовтих" з пресою заплановане на 19:00. Переглянути прес-конференцію наживо можна на YouTube-каналі УАФ безпосередньо в цій новині.

Україна – Німеччина: де дивитись матч Ліги націй

Після спарингу з Францією (1:7) команда Андрія Шевченка має два важливі поєдинки в рамках Ліги націй. Перший – вже 10 жовтня проти Бундестім на НСК Олімпійський. Наразі українці посідають 2-ге місце в групі А4, маючи в активі 3 очки. Натомість німці йдуть відразу за "синьо-жовтими", відстаючи на 1 пункт.

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