Україна приймає Німеччину у матчі 3-го туру групового етапу Ліга націй. Коли і на якому каналі дивитись матч, підкаже "Футбол 24".

Матч Україна – Німеччина відбудеться у суботу, 10 жовтня, в Києві на НСК Олімпійський. Початок гри третього туру групового етапу Ліги націй 2020/21 – о 21:45. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

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Поєдинок Україна – Німеччина у прямому ефірі можна дивитися на каналах "Україна" і "Футбол 1", починаючи з 21:35. Перед грою там же о 20:30 стартує студія "Головна команда", яка продовжить ефір о 23:40.

Збірна України випереджає Бундестім на одне очко. Команда Шевченка стартувала з перемоги над Швейцарією (2:1), але згодом розгромно поступилась лідерам групи іспанцям (0:4). Німці наразі не знають смаку тріумфів – результативні нічиї з "Червоною Фурією" (1:1) і Швейцарією (1:1).

Матч в Києві стане сьомим протистоянням України з Німеччиною. Ми ще жодного разу не обігрували 4-разових чемпіонів світу – 3 поразки і стільки ж нічиїх. Востаннє команди зустрічались на груповому етапі Євро-2016. Тоді "синьо-жовті" поступились 0:2 попри непоганий футбол.

Німці переживають не найкращі часи, скотившись на 14 місце в рейтингу ФІФА. Україна, яка перед грою на Олімпійському зазнала жахливої поразки у Франції, – розташувалась на 24-й сходинці.

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