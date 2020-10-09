Наставник сборной Украины Андрей Шевченко накануне матча 3-го тура Лиги наций УЕФА против немецкой команды ответит на вопросы журналистов. Ссылка на онлайн-трансляцию пресс-конференции – в этой новости.

Общение главного тренера "сине-желтых" с прессой запланировано на 19:00. Посмотреть пресс-конференцию в прямом эфире можно на YouTube-канале УАФ непосредственно в этой новости.

Украина – Германия: где смотреть матч Лиги наций

После спарринга с Францией (1:7) команда Андрея Шевченко имеет два важных поединка в рамках Лиги наций. Первый – уже 10 октября против Бундестим на НСК Олимпийский. В данный момент украинцы занимают 2-е место в группе А4, имея в активе 3 очка. В свою очередь немцы идут сразу за "сине-желтыми", отставая на 1 пункт.

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