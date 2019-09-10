Україна – Нігерія: Циганик зробив прогноз на товариський поєдинок

Ведучий програми Профутбол Ігор Циганик прокоментував майбутній товариський матч.

"Я думаю, що буде серйозна ротація. Немає сенсу використовувати тих гравців, які грали в Литві та мають постійну ігрову практику в збірній. Їх особливо не потрібно перевіряти. Через те гадаю, що Шевченко використає практично всіх футболістів, яких викликав на збір. Не можу передбачити, яких футболістів замінять, але чекаю на серйозну ротацію.

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З приводу Нігерії можу сказати, що це дуже силова команда, призер Кубка африканських націй. У принципі, футболісти суперника достатньо кваліфіковані. Думаю, що для збірної України найголовніше буде зберегти той малюнок гри, який був у попередніх матчах.

Ризикну припустити, що обидві команди заб’ють, зустріч завершиться внічию, а рахунок буде 1:1. Прогнозую, що той гол заб’є Євген Коноплянка.

Результат у цьому матчі не такий суттєвий. Важливіше дати зіграти тим гравцям, які не мали ігрової практики, та перевірити їх, чи можуть вони витримати ті вимоги, які ставить перед командою Шевченко.

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Усі мають розуміти, що це товариський поєдинок. У Дніпрі будуть активно підтримувати збірну. Це буде вагомим фактором для хлопців. Утім, для тренера такі матчі – насамперед можливість перевірити всіх футболістів, дати їм відчути себе частиною збірної. Команда може виграти або програти, але Україна ніколи не втрачає свого обличчя", – цитує Циганика Рейтинг букмекерів.