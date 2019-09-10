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Україна – Нігерія: Шевченко оголосив заявку "синьо-жовтих" на товариський матч

11:50 1810 Читать на русском
Україна – Нігерія: Шевченко оголосив заявку "синьо-жовтих" на товариський матч
Збірна України / УАФ

Стала відома заявка збірної України на спаринг проти нігерійців. Шепелєв опинився у списку.

 

УАФ на своєму офіційному сайті оприлюднила заявку збірної України на товариський поєдинок проти Нігерії.

Україна – Нігерія: анонс товариського матчу

Воротарі: Юрій Паньків, Андрій Пятов, Андрій Лунін

Захисники: Сергій Болбат, Едуард Соболь, Сергій Кривцов, Микита Бурда, Ігор Пластун, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Микола Матвієнко

Півзахисники: Руслан Маліновський, Роман Безус, Віталій Буяльський, Олександр Зінченко, Віктор Коваленко, Андрій Ярмоленко, Євген Коноплянка, Марлос, Віктор Циганков, Володимир Шепелєв

Нападники: Роман Яремчук, Жуніор Мораєс.

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Україна Україна Збірна України Головне Андрій Шевченко Андрій Шевченко Україна - Нігерія Нігерія Нігерія
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