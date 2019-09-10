Украина – Нигерия: Цыганык сделал прогноз на товарищеский поединок

Ведущий программы Профутбол Игорь Цыганык прокомментировал предстоящий товарищеский матч.

"Я думаю, что будет серьезная ротация. Нет смысла использовать тех игроков, которые играли в Литве и имеют постоянную игровую практику в сборной. Их особо не нужно проверять. Так что думаю, что Шевченко использует практически всех футболистов, которых вызвал на сбор. Не могу предположить, каких футболистов заменят, но жду серьезную ротацию.

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По поводу Нигерии могу сказать, что это очень силовая команда, призер Кубка африканских наций. В принципе, футболисты соперника достаточно квалифицированные. Думаю, что для сборной Украины самое главное будет сохранить тот рисунок игры, который был в предыдущих матчах.

Рискну предположить, что обе команды забьют, встреча завершится вничью, а счет будет 1:1. Прогнозирую, что тот гол забьет Евгений Коноплянка.

Результат в этом матче не такой существенный. Важнее дать сыграть тем игрокам, которые не имели игровой практики, и проверить их, могут ли они выдержать те требования, которые ставит перед командой Шевченко.

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Все должны понимать, что это товарищеский поединок. В Днепре будут активно поддерживать сборную. Это будет весомым фактором для ребят. Впрочем, для тренера такие матчи – прежде всего возможность проверить всех футболистов, дать им почувствовать себя частью сборной. Команда может выиграть или проиграть, но Украина никогда не теряет своего лица", – цитирует Цыганыка Рейтинг букмекеров.