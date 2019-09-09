Україна – Нігерія: передматчева прес-конференція Гернота Рора

Головний тренер збірної Нігерії Гернот Рор поділився очікуваннями від спарингу проти України.

"Перш за все, хочу сказати, що опинитися в Дніпрі – приємний сюрприз для мене, оскільки я тут був у минулому, і з цим містом у мене пов'язані певні спогади. У 1985-му році моя на той момент команда – Бордо – в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів зустрічалася з Дніпром. У ті часи місто Дніпропетровськ було закрите для відвідування, і ми повинні були грати в Кривому Розі. Прилетівши, в Київ, на наступний день ми повинні були зробити переліт до Кривого Рогу. Але нам сказали, що через погану погоду доведеться добиратися до Кривого Рогу на поїзді.

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Ситуація була неприємною, почалися навіть переговори між футбольними федераціями двох країн. Але в останній момент погода налагодилася, і ми полетіли до Кривого Рогу. До слова, то був фантастичний матч! У підсумку, ми вийшли в півфінал, де зустрічалися з Ювентусом. Тому, у підсумку, про Дніпро у мене залишилися приємні спогади.

Що ж стосується майбутнього матчу зі збірною України, то цей спаринг – початок нашої підготовки до відбіркового циклу наступного Кубка африканських націй. У нас оновився склад, і зараз у нас дуже молода команда. З новим капітаном. Дуже хочеться вдало почати наш новий етап, тому сподіваюся побачити хорошу гру в матчі з Україною.

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Звичайно, ми вивчали гру збірної України. У команди зараз дуже хороші позиції в турнірній таблиці відбіркової групи Євро-2020. Швидше за все, українська збірна вийде на чемпіонат Європи. Крім того, свіжі спогади про нещодавній матч юнацької збірної України з Нігерією на чемпіонаті світу U-20 цього року. В Україні дуже прогресивна і талановита молодь. Тому, думаю, у збірної України великі шанси на успіх в найближчому майбутньому.

Матч із цією командою – виклик для нас. Не так давно я був головним тренером збірної Нігера, і ми зустрічалися зі збірною України в Києві. Програли тоді з рахунком 1:2, але були дуже близькі до нічиєї. Звичайно, завтра нас чекає важкий матч, але я налаштований позитивно. У будь-якому випадку, це тестова для нас гра, результат в якій для нас відходить на другий план", – цитує Рора dynamo.kiev.ua.