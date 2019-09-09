Пятов: Хочу, щоб збірна України напряму вийшла на Євро-2020

Голкіпер збірної України Андрій Пятов назвав мету команди на решту матчів відбору Євро-2020.

"Провели тренування. Хто грав з Литвою, відновили трохи м'язи після штучного поля. Хто менше грав, проводять повноцінне тренування. Гарний настрій, як завжди після перемог.

Україна – Нігерія: розклад передматчевих заходів напередодні товариського матчу

Були моменти, коли вступав у гру. Всі команди зараз вміють грати, оборонятися, треба вміти зламувати захист. Наші технічні футболісти продемонстрували, що вміють розбиратися з великою кількістю оборонних редутів. Могли забити ще більше.

Швидкий гол додав впевненості, після другого потрібно було дотискати. Все-таки рахунок 2:0 такий, коли можна ще супернику дати впевненість. На другий тайм вийшли, були 3 хороших моменти, на четвертий забили. Все правильно, все по справі.

Ми на 99% учасники Євро-2020, або Шевченко – унікальний, а йому вже знайшли заміну: реакція соцмереж на Литва – Україна

Це був мій 90-й матч, а я навіть не знав. Не женуся за рекордами, головне, щоб команда перемагала, досягала цілей. Хочу, щоб команда поїхала на Євро напряму. Залишилося небагато, все залежить від нас", – цитує Пятова офіційний сайт УАФ.