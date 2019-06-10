Україна – Люксембург: Маліновський відзначився 4-м асистом в останніх 3-х матчах за збірну

Євро-2020 — 00:22 200
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Україна – Люксембург: післяматчева прес-конференція Андрія Шевченка
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Україна – Люксембург: онлайн-трансляція матчу кваліфікації до Євро-2020 – як це булоЄвро-2020 — 00:10 29462
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Україна мінімально здолала Люксембург – важка перемога у відборі до Євро-2020 завдяки швидкому голу ЯремчукаЄвро-2020 — 10 черв 2994
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Інформація про реформування Ліги чемпіонів виявилася фейком – офіційна заява УЄФАЛіга чемпіонів — 10 черв 319
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"Пекло вам здасться крижаним раєм": ісландці негостинно прийняли турецьку збірну – "яничари" обіцяють гучну помсту вдомаЄвро-2020 — 10 черв 2849