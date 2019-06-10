Україна – Люксембург: Маліновський відзначився 4-м асистом в останніх 3-х матчах за збірну

Хавбек збірної України Руслан Маліновський в третьому матчі поспіль асистує партнерам.

У матчі проти Люксембургу Маліновський вже на 6-й хвилині матчу асистував Роману Яремчуку.

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Таким чином, Руслан віддав вже 4 гольову передачу за останні 3 матчі. Одну українець віддав у першому матчі проти Люксембургу (2:1), і ще двічі асистував у матчі зі збірною Сербії (5:0).

Загалом, це вже 5-й асист Маліновського у складі збірної України.

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