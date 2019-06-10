Украина – Люксембург: Малиновский отличился 4-м ассистом в последних 3-х матчах за сборную

Хавбек сборной Украины Руслан Малиновский в третьем матче подряд ассистирует партнерам.

В матче против Люксембурга Малиновский уже на 6-й минуте матча ассистировал Роману Яремчуку.

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Таким образом, Руслан отдал уже 4 голевую передачу за последние 3 матча. Одну украинец отдал в первом матче против Люксембурга (2:1), и еще дважды ассистировал в матче со сборной Сербии (5:0).

В общем, это уже 5-й ассист Малиновского в составе сборной Украины.

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