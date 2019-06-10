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Украина – Люксембург: Малиновский отличился 4-м ассистом в последних 3-х матчах за сборную

10 июня 23:30 46 Читати українською
Украина – Люксембург: Малиновский отличился 4-м ассистом в последних 3-х матчах за сборную
Руслан Малиновский / фото: П. Кубанов

Хавбек сборной Украины Руслан Малиновский в третьем матче подряд ассистирует партнерам.

6’ Роман Яремчук
 
6’ Роман Яремчук

В матче против Люксембурга Малиновский уже на 6-й минуте матча ассистировал Роману Яремчуку.

Украина – Люксембург – видео гола Яремчука

Таким образом, Руслан отдал уже 4 голевую передачу за последние 3 матча. Одну украинец отдал в первом матче против Люксембурга (2:1), и еще дважды ассистировал в матче со сборной Сербии (5:0).

В общем, это уже 5-й ассист Малиновского в составе сборной Украины.

Украина – Люксембург: победный первый тайм с быстрым голом Яремчука, гости забили в ответ из офсайда

blog_ava
Украина – Люксембург – 1:0 – видео гола и обзор матча
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Теги
Украина Украина Евро-2020 Украина - Люксембург Руслан Малиновский Руслан Малиновский
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