toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
УКРАЇНА - ЛЮКСЕМБУРГ ПОРТУГАЛІЯ - НІДЕРЛАНДИ ЄВРО-2020 ШВЕЙЦАРІЯ - АНГЛІЯ

Україна – Люксембург – відео гола Яремчука

22:05 2255 Читать на русском
Україна – Люксембург – відео гола Яремчука
Україна – Люксембург – відео гола Яремчука / Фото УАФ

Збірна України приймає Люксембург в рамках відбору на Євро-2020. Дивіться відео голів Україна – Люксембург.

6’ Роман Яремчук
 
6’ Роман Яремчук

Україна вийшла на гру в статусі фаворита і одразу взялась виправдовувати своє реноме.

Україна – Люксембург: онлайн-трансляція матчу кваліфікації до Євро-2020

На 6-й хвилині Руслан Маліновський шедевральним навісом знайшов у карному майданчику суперника голову Романа Яремчука, який влучним ударом відкрив рахунок.

blog_ava
Португалія – Нідерланди: урок контратак для "ораньє", феєрія Бернарду Сілви та Бруну Фернандеша, Роналду штампує трофєї
05:00
6540
Теги
Україна Україна Люксембург Люксембург Україна - Люксембург Євро-2020
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
36
хв
Україна U-20
18:30
Італія U-20
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук