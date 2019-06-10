Україна – Люксембург: переможний перший тайм зі швидким голом Яремчука, гості забили у відповідь з офсайду

Україна приймає Люксембург в рамках четвертого туру відбору до Євро-2020. Результат і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Україна – Люксембург на "Футбол 24", стартував о 21:45. Національна збірна знову грає у фартовому Львові, де їй гарантована найкраща підтримка з аншлагом на трибунах. У п'ятницю підопічні Андрія Шевченка в прекрасному стилі розбили Сербію та зробили важливий крок до Євро-2020.

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"Синьо-жовті" підходили до матчу лідером групи B – 7 очок за 3 тури. У гостьовому поєдинку з Люксембургом нам допомогла удача – підопічні Андрія Шевченка вирвали перемогу в компенсований час завдяки автоголу. Цього разу збірна України мусила уникнути недооцінки суперника. "Червоні леви" посідали друге місце в групі з 4 пунктами.

Вже до 5-ї хвилини українці двічі небезпечно атакували штрафний майданчик гостей – в обох випадках у центрі уваги був Євген Коноплянка. Тиск на ворота Люксембургу дуже швидко дав результат. На 6-й хвилині після розіграшу кутового Руслан Маліновський класно подав у карну зону, а Роман Яремчук виграв верхову боротьбу та переправив м'яч у сітку! Гол у другому матчі поспіль!

Україна – Люксембург – відео гола Яремчука

Незабаром "синьо-жовті" могли й подвоїти перевагу, коли Коноплянка виконав точний навіс з кутового на голову Тарасу Степаненку – лідер Шахтаря влучив у поперечину. Аналогічний кутовий з іншого флангу завершився ударом Тараса в сантиметрах над воротами. Між цими епізодами Олександр Зінченко випадково вирвався на побачення з голкіпером, але не зумів його переграти.

Люксембург відповів також гостро. Баррейро Мартінс і Жерсон Родрігес в дотик били після прострілів з правого флангу – м'яч щоразу розминався зі стійкою з зовнішньої сторони. Гості старалися та організували пару непоганих атак. Капітан "левів" Лорен Янс декілька разів розрізав правий фланг нашої оборони, але в завершенні йому не щастило: або влучність підводила, або Пятов рятував.

Ініціатива все одно була на боці України. Головним творцем моментів у першому таймі виступав Євген Коноплянка, який не соромився впевнено протягувати м'яч повз суперників. Це приносило гостроту. В одному з епізодів Коно перехопив передачу на чужій половині поля та заробив стандарт. Руслан Маліновський розрядив гармату під поперечину – знову потягнув воротар.

Перед перервою Люксембург відквитав один гол зусиллями Крістофера Мартінса, який точним ударом головою направив м'яч у дальній кут наших воріт. На щастя, лайнсмен зафіксував у нього офсайд. Рішення арбітра досить суперечливе, можливо, там і не було положення поза грою. У будь-якому разі Україна пішла на відпочинок з перевагою в рахунку.