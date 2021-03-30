"До кожного суперника готуємось по-різному. Спробували дві схеми, які працюють, будемо бачити, яку систему команда краще сприйматиме.

Збірна України втратила Коноплянку на матч проти Казахстану

Казахстан завжди бореться до кінця, грає другим номером, непростий матч буде. У нас стоїть завдання виграти. Нам буде протистояти добре організована команда, ми не чекаємо простого матчу. Немає значення, з ким ти граєш, адже це дуже короткий турнір. Завдання – потрапити на Чемпіонат світу. Або перше, або ж друге місце, щоб грати у плей-офф. Тут кожне очко важливе. Відповідальність в іграх з Казахстаном та Францією – однакова.

Склад на Євро? Я нещодавно спілкувався з колегою, Роберто Манчіні, який тренує Італію. Розмовляли про те, що було б добре, якби УЄФА дав можливість розширити заявку у зв'язку з COVIDом, складним сезоном. Це було б правильне рішення, УЄФА має враховувати думки та пропозиції тренерів. Я підтримую це.

Підготовка на Євро? Зараз немає сенсу про це говорити, адже ще є час. Список буде більшим, ніж зараз є гравців на зборах. Поглянемо кінець сезону, як гравці будуть відновлюватись від травм. Вже у підсумку, зважаючи на форму, будемо формувати розширений та остаточний списки", – резюмував Шевченко на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, у березні збірна України вже провела два матчі кваліфікації на ЧС-2022 – проти Франції та Фінляндії. Обидва завершились нічиєю 1:1. Вже завтра на команду Андрія Шевченка очікує поєдинок із Казахстаном. Початок зустрічі о 21:45.

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