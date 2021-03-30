"К каждому сопернику готовимся по-разному. Попробовали две схемы, которые работают, будем видеть, какую систему команда лучше будет воспринимать.

Сборная Украины потеряла Коноплянку на матч против Казахстана

Казахстан всегда борется до конца, играет вторым номером, непростой матч будет. У нас стоит задача выиграть. Нам будет противостоять хорошо организованная команда, мы не ожидаем простого матча. Неважно, с кем ты играешь, ведь это очень короткий турнир. Задача – попасть на Чемпионат мира. Или первое, или второе место, чтобы играть в плей-офф. Здесь каждое очко важно. Ответственность в играх с Казахстаном и Францией – одинакова.

Состав на Евро? Я недавно общался с коллегой, Роберто Манчини, который тренирует Италию. Говорили о том, что было бы хорошо, если бы УЕФА дал возможность расширить заявку в связи с COVIDом, сложным сезоном. Это было бы правильное решение, УЕФА должен учитывать мнения и предложения тренеров. Я поддерживаю это.

Подготовка на Евро? Сейчас нет смысла об этом говорить, ведь еще есть время. Список будет намного расширен, чем число игроков, прибывших на сбор. Посмотрим конец сезона, как игроки будут восстанавливаться от травм. Уже в итоге, смотря на форму, будем формировать расширенный и окончательный списки", – резюмировал Шевченко на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, в марте сборная Украины уже провела два матча квалификации на ЧМ-2022 – против Франции и Финляндии. Оба завершились ничьей 1:1. Уже завтра на команду Андрея Шевченко ожидает поединок с Казахстаном. Начало встречи в 21:45.

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