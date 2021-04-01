"Чи можна сказати, що це катастрофа для нашої національної команди? У плані незапланованої втрати очок, а таких втрачено вже чотири, – це, дійсно, катастрофа. При всій повазі до збірної Казахстану, – це прохідна для нас команда.

Україна – Казахстан – 1:1 – відео голів та огляд матчу

"Синьо-жовті" провели дуже хороший перший тайм і зуміли забити. Все було зроблено правильно – у домашній грі проти такого опонента у старті вийшло два нападники. Кадрові зміни в складі не здивували, адже Шевченко заявляв, що буде ротація. Через три дні на четвертий грати протягом короткого періоду складно. Для цього потрібно, як у топ-збірних, мати в обоймі побільше рівноцінних виконавців. У нас, на жаль, такого немає. Навантаження йде на одних і тих же футболістів, без яких наша команда не може обійтися, що і призводить до численних помилок.

Втома – це зрозуміло, але так захисники в принципі не повинні діяти. Наші футболісти відверталися і від м'яча, і від суперника, що дозволило йому дійти до штрафного і прицільно пробити. Підтвердилося те, що я говорив до матчу, – казахи виявилися добре навченими, чіпкими хлопцями, з великою самовіддачею. Це, знаєте, ще така стара радянська школа футболу", – сказав Буряк у коментарі виданню Footboom.

Нагадаємо, після трьох матчів в активі збірної України три очки. У групі D підопічні Шевченка посідають другу сходинку і відстають від Франції вже на 4 пункти.

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