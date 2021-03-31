Україна – Казахстан – відео гола Яремчука
22:08 - Читать на русском
Україна приймає Казахстан у 3 турі відбору ЧС-2022. Дивіться відео голів та огляд матчу Україна – Казахстан на "Футбол 24".
До звітного матчу команди підійшли без перемог у поточній кваліфікації на ЧС-2022. Україна розпочала боротьбу за путівку з двох нічиїх – проти Франції та Фінляндії. Казахстан взагалі до сьогодні зіграв лише одну гру, оскільки перший тур пропускав. Очками в дуелі з чинними чемпіонами світу розжитися не вдалося.
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Перший гол у матчі Україна – Казахстан був забитий після помилки оборони гостей. Зінченко перехопив м'яч і покотив під удар Яремчуку, який закрутив під дальню стійку.
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