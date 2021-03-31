До звітного матчу команди підійшли без перемог у поточній кваліфікації на ЧС-2022. Україна розпочала боротьбу за путівку з двох нічиїх – проти Франції та Фінляндії. Казахстан взагалі до сьогодні зіграв лише одну гру, оскільки перший тур пропускав. Очками в дуелі з чинними чемпіонами світу розжитися не вдалося.

Україна – Казахстан: склади та онлайн-трансляція матчу відбору ЧС-2022 – Трубін дебютує за збірну, 6 змін від Шевченка

Перший гол у матчі Україна – Казахстан був забитий після помилки оборони гостей. Зінченко перехопив м'яч і покотив під удар Яремчуку, який закрутив під дальню стійку.