"Можно ли сказать, что это катастрофа для нашей национальной команды? В плане незапланированной потери очков, а таких потеряно уже четыре, – это, действительно, катастрофа. При всем уважении к сборной Казахстана, – это проходная для нас команда.

Украина – Казахстан – 1:1 – видео голов и обзор матча

"Сине-желтые" провели очень хороший первый тайм и сумели забить. Все было сделано правильно – в домашней игре против такого оппонента в старте вышло два нападающих. Кадровые изменения в составе не удивили, ведь Шевченко заявлял, что будет ротация. Через три дня на четвертый играть в течение короткого периода сложно. Для этого нужно, как в топ-сборных, иметь в обойме побольше равноценных исполнителей. У нас, к сожалению, такого нет. Нагрузка идет на одних и тех же футболистов, без которых наша команда не может обойтись, что и приводит к многочисленным ошибкам.

Усталость – это понятно, но так защитники в принципе не должны действовать. Наши футболисты отворачивались и от мяча, и от соперника, что позволило ему прийти к штрафной и прицельно пробить. Подтвердилось то, что я говорил до матча, – казахи оказались хорошо обученными, цепкими ребятами, с большой самоотдачей. Это, знаете, еще такая старая советская школа футбола", – сказал Буряк в комментарии изданию Footboom.

Напомним, после трех матчей в активе сборной Украины три очка. В группе D подопечные Шевченко занимают второе место и отстают от Франции уже на 4 пункта.

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