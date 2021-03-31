Обидві команди у поточному відборі досі не перемагали. Казахи поступилися чемпіонам світу вдома з пристойними як для себе 0:2. Підопічні Шевченка встояли у Франції, але не переграли фінів удома. Матч, як і онлайн-трансляція Україна – Казахстан на "Футбол 24", стартував о 21:45. Це вже п'ята офіційна зустріч в історії протистояння цих національних команд. У 2000-х роках "синьо-жовті" незмінно перемагали під час двох відборів на ЧС, щоразу забиваючи мінімум 2 голи.

Україна – Казахстан: онлайн-трансляція матчу відбору ЧС-2022

Перший удар на 6 хвилині. Маліновському грубо врізали (захисник Кайрата Аліп отримав заслужену жовту), сам же Руслан виконав стандарт – без проблем для голкіпера. Сайт УЄФА традиційно не вгадав зі схемою команди Шевченка. Цього разу малювали 5 захисників. але Зінченко грає в центрі поля, а зовсім не лівого захисника. Дикий брак українців (кількість втрат на рівні казахів) на своїй половині. Матвієнко ледь не привіз момент. Пощастило, що суперник не дуже високого технічного рівня і втекти далеко не зумів. Серія ударів гостей після чергового подарунка захисника Шахтаря. Зінченко вкотре відкривався у гарній позиції, а Матвієнко не виконав. Пішла обрізка і контратака. Відбилися.

Україна – Казахстан – відео голів

Блискучий розрізний пас Зіни, але жахливий удар Мораєса повз ворота з меж штрафного. Дальня спроба єдиного форварда Казахстану – дебютант Трубін спокійно відводить слабку загрозу. Маліновський ідеально викрутив у центр штрафного, Мораєс ударом з льоту не влучає, але вже ближче до мети. І знову розкішне позиціонування нашого капітана. Зінченко грає на підбиранні, розганяє атаку і віддає – Яремчук елегантно обвів голкіпера, перервавши свою суху серію у рамках відбору. Гарно ловимо на обрізках і втратах позицій гостей, але дуже заважає брак у фінальній третині поля, коли треба віддати спокійніший пас. Загубили так 2-3 суператаки.

Зінченко з допомогою простих, але дуже ефективних стіночок у центрі та на лівому фланзі розриває захисні порядки "синіх". Ще б Мораєс не вмикав свій режим з нинішнього сезону, коли марнує момент за моментом – уже могли б морально відпочивати і набивати різницю голів, яка може згодитися на фініші. Як тільки швидкими передачами наші хавбеки Ман Сіті та Аталанти запускають атаки, тут же гострота. А ось навіси з флангів – це таке. Тут височенні казахи беруть силою і кількістю. Зіна показує, як треба розривати. Мораєс класно змістився ліворуч, покотив Сашку, а той під розстрільний удар Яремчуку – знову провалюємо лише останній постріл.

Момент за моментом. Яремчук продерся у воротарський і віддав Мораєсу під зручну позицію. Жуніор затягнув з ударом, не зумівши прошити захисника на лінії воріт. Маліновський потужно пробив зі штрафного, Кривцов на добиванні з кількох метрів. Ну, ніяк не лізе другий гол! Хоча моментів більше, ніж за обидва стартові матчі кваліфікації. Яка ж кайфова комбінація. Маліновський на Караваєва, той Яремчуку. Роман п'ятою вивів Зінченка на удар, і знову не вистачило зовсім трохи. Усе в топовому темпі, красиво, натхненно.

По перерві Яремчук і Мораєс традиційно втрачають свої моменти, а казахи забивають. Відразу 3 заміни зробив Байсуфінов у перерві – подіяло. Українці вийшли якимись відверто розслабленим, насторожила посмішка заспокоєння Шевченка, мовляв, свої голи ще закотимо. А казахи забили у неспішному темпі УПЛ. Щось середнє між позиційною атакою і контрнаступом, обвідний удар, українська класика – граємо відмінно, але пропускаємо і мучимося. Марлос і Зубков замінили Сидорчука та Мораєса на 67 хвилині. Гра зовсім зупинилася, але тут казахи самі подарували нашим шанс. Не дограли на підбиранні перед штрафним, суперпас Маліновського на Зубкова, той б'є прямо в голкіпера з вбивчої позиції. ЯК?!

Після перерви величезний спад України. Насамперед програли боротьбу. Хоча в атаці все одно створили в 5 разів більше моментів. На 81 хвилині бачимо дебют Довбика. Ва-банк. Форвард СК Дніпро-1 замінив Шапаренка, який опустився на місце опорника після заміни Сидорчука. Яремчук заробив гострий штрафний. Маліновський у стінку та в небеса. Якщо вже в Руслана не йде, то наші справи кепські. Тимчик замість Караваєва на 87-й. Довбик пірнає у штрафному, вважає словенський суддя, хоча Артема притримував колишній українець Малий. Прикро, що на останніх хвилинах всі наші сподівання – на пенальті.

Марлос грубо обрізається – божевілля, ми так і програти абсолютно виграшний матч могли. Зінченко також пробиває далеко від мети. Довбик ледь не врятував. Гарно поклав суперника на газон, але пробив у Покатілова. Катастрофічне фіаско. Україна набирає 3 очки, формально це друге місце. Але у фінів та боснійців матч у запасі, 2 та 1 бали відповідно, а це означає всі шанси нас обійти в разі перемоги над казахами.