Збірна України може розраховувати на шалену підтримку у фінальному матчі відбору чемпіонату Європи проти Італії.

Леверкузенська Бай-арена вміщує 30 тисяч глядачів. Усі квитки були реалізовані заздалегідь, стверджує прес-служба УАФ.

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Збірна України вперше обрала Німеччину для формально домашнього поєдинку. Раніше "синьо-жовтих" прихистили Польща, Словаччина та Чехія.

Нагадаємо, матч Україна – Італія відбудеться 20 листопада у Леверкузені, стартовий свисток о 21:45 за київським часом. "Синьо-жовтих" влаштовує тільки перемога, але у разі невдачі є запасний шлях на Євро через плей-офф Ліги націй.

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