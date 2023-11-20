Сборная Украины может рассчитывать на безумную поддержку в финальном матче отбора чемпионата Европы против Италии.

Леверкузенская Бай-Арена вмещает 30 тысяч зрителей. Все билеты были реализованы заранее, сообщает пресс-служба УАФ.

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Сборная Украины впервые выбрала Германию для формально домашнего поединка. Ранее "сине-желтых" приютили Польша, Словакия и Чехия.

Напомним, матч Украина – Италия состоится 20 ноября в Леверкузене, стартовый свисток в 21:45 по киевскому времени. "Сине-желтых" устраивает только победа, но в случае неудачи есть запасной путь на Евро через плей-офф Лиги наций.

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