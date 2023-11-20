Проведення матчу відбору Євро-2024 Україна – Італія на Бай-Арені не призведе до фінансових витрат для УАФ.

Вже сьогодні, 20 листопада, національна збірна України зіграє номінально домашній матч відбору до Євро-2024 – підопічні Сергія Реброва у Леверкузені зіграє проти Італії.

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Як повідомляє Sport.ua, УАФ не доведеться платити за оренду стадіону на матч з Італією, а українська делегація зможе оселитися у готелі, що знаходиться на території стадіону – такому розвитку подій посприяв міський голова Леверкузера Уве Річарт.

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У зв'язку з очікуваною великою кількістю уболівальників у понеділок у Леверкузені також застосовуватиметься концепція дорожнього руху та безпеки, яка також використовується на домашніх іграх Байєра у Бундеслізі.

Нагадаємо, що Україна зіграє у вирішальному матчі відбіркового циклу до Євро-2024 проти збірної Італії 20 листопада в Леверкузені. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

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