Сборная Украины сразится с Италией за путевку на Евро-2024. Подопечные Реброва на Бай-Арене сыграют с командой Спаллетти.

Уже сегодня, 20 ноября, национальная сборная Украины сыграет номинально домашний матч отбора к Евро-2024 – подопечные Сергея Реброва в Леверкузене сыграют против Италии.

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Как сообщает Sport.ua, УАФ не придется платить за аренду стадиона на матч с Италией, а украинская делегация сможет поселиться в отеле, находящемся на территории стадиона – такому развитию событий помог городской голова Леверкузера Уве Ричарт.

Чиновник провел оперативные переговоры с Байером, что позволило выбрать Бай-Арену как место проведения решающего отборочного матча.

В связи с ожидаемым большим количеством болельщиков в понедельник в Леверкузене будет применяться концепция дорожного движения и безопасности, которая также используется на домашних играх Байера в Бундеслиге.

Напомним, Украина сыграет в решающем матче отборочного цикла к Евро-2024 против сборной Италии 20 ноября в Леверкузене. Стартовый свисток раздастся в 21:45 по киевскому времени.

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