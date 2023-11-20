Стала відома заявка збірної України на матч 10-го туру кваліфікації Євро-2024 проти Італії, який відбудеться сьогодні, 20 листопада, у Леверкузені.

У розпорядженні Сергія Реброва перед останнім поєдинком відбору було 26 футболістів. До заявки на матч Україна – Італія потрапили 23. Головний тренер "синьо-жовтих" виключив зі списку трьох гравців. Це Максим Таловєров, Олександр Караваєв і Єгор Назарина, інформує офіційний Telegram УАФ.

Україна – Італія: де дивитися матч відбору на Євро-2024

Заявка збірної України на матч з Італією:

1. Георгій Бущан, 2. Юхим Конопля, 3. Валерій Бондар, 4. Олександр Сваток, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Георгій Судаков, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10. Михайло Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 14. Данило Сікан, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 18. Олександр Піхальонок, 19. Олександр Тимчик, 20. Олександр Зубков, 21. Владислав Дубінчак, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник.

Матч Україна – Італія стартує 20 листопада о 21:45 за київським часом. Щоб посісти друге місце групи С і напряму вийти на чемпіонат Європи, команді Сергія Реброва потрібна тільки перемога. Нічия чи поразка подарують путівку Італії, а Україна гратиме у плей-офф Ліги націй.

Україна – Італія: анонс матчу відбору Євро-2024