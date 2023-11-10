До списку головного тренера Лучано Спаллетті потрапили 29 гравців, серед яких 4 воротарі.

Збірна України оголосила заявку на вирішальну битву з Італією за путівку на Євро-2024 – є 2 дебютанти

Воротарі: Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ), Алекс Мерет (Наполі), Іван Проведель (Лаціо), Гульєльмо Вікаріо (Тоттенхем);

Захисники: Франческо Ачербі (Інтер), Алессандро Бастоні (Інтер), Алессандро Буонджорно (Торіно), Маттео Дарміан (Інтер), Джованні Ді Лоренцо (Наполі), Федеріко Дімарко (Інтер), Федеріко Гатті (Ювентус), Рафаель Толой (Аталанта), Давіде Калабрія (Мілан), Андреа Камб'ясо (дебютант, Ювентус);

Півзахисники: Ніколо Барелла (Інтер), Джакомо Бонавентура (Фіорентина), Браян Крістанте (Рома), Давіде Фраттезі (Інтер), Мануель Локателлі (Ювентус), Андреа Кольпані (дебютант, Монца), Жоржінью (Арсенал);

Нападники: Доменіко Берарді (Сассуоло), Федеріко К‘єза (Ювентус), Мойзе Кін (Ювентус), Джакомо Распадорі (Наполі), Джанлука Скамакка (Аталанта), Ніколо Дзаньйоло (Астон Вілла), Стефан Ель-Шаараві (Рома), Маттео Політано (Наполі).

Перед фінальним етапом відбору Євро-2024 ситуація наступна: Україна має 3 очки переваги над Італією, але у "Скуадри" 17 листопада ще домашня зустріч з Північною Македонією. 20 листопада команди Реброва і Спаллетті зійдуться у Леверкузені. У разі рівності очок будуть враховувати очні матчі (перший Італія виграла 2:1).

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